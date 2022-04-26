Фахрийе Эвджен в джинсах скинни уселась на сено, потянув с собой сына Бурака Озчивита

Бурак Озчивит с успехом снимается в исторической ленте «Основание Осман», а его любимая жена Фахрийе Эвджен — в сериале «Альпарслан». Несмотря на плотный съемочный график, они стараются уделять время единственному сыну Карану, мальчику не так давно исполнилось три годика. По этому случаю звездные родители маленького именинника закатили для него шумную вечеринку прямо в саду. Темой праздника стали гонки, от которых Каран просто в восторге.

Один из своих уикендов Фахрийе Эвджен провела вместе с сыном на свежем воздухе. Актриса уселась на сено, потянув с собой Карана. Этот момент на фото, судя по всему, запечатлел Бурак Озчивит. Фахрийе обняла сынишку за талию, а тот словно пытался вырваться из маминых объятий.

На прогулке актриса покрасовалась в джинсах скинни, спортивной футболке и бейсболке, прикрыв макушку от солнцепека. В кепке позировал и сынишка Фахрийе.

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