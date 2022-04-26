Бизнесмен Курбан Омаров в «Телеграм» опубликовал специальное приложение, которым пользуются в последнее время жители Испании. Благодаря ему они экономят электричество. Правда, вынуждены ужинать очень рано.

«Экономь, иначе проиграешь! В Испании электричество стало настолько дорогим удовольствием, что местные граждане стали скачивать специальные приложения, которые подсказывают им, когда его, это самое электричество, выгоднее использовать». Курбан Омаров

Как отметил Курбан Омаров, ужинать лучше всего уже в пять вечера, а не в девять. «В данном случае есть шанс существенно сэкономить на счетах. В общем, не совсем понятно — а против кого все эти санкции объявлялись-то?» — задал вопрос Курбан Омаров.

Напомним, что в Европе из-за последних событий в мире есть проблемы с энергоносителями. Постепенно начинает ощущаться их острая нехватка.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале