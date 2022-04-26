«Не улыбаются, делают гадости»: иеромонах Фотий рассказал о гонении на его отца и мать в Германии

По словам музыканта, его родным приходится сегодня несладко.

Иеромонах Фотий в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским рассказал о своем переезде в Германию в 16 лет. Он жил в этой стране три с половиной года.

«Мама в Германии ухаживает за бабушкой. Папа работает сварщиком. Он переквалифицировался. Они живут в Кайзерслаутерне. Бабушка много лет назад поехала к своей сестре ухаживать за ней. Моя бабушка — еврейка. Она смогла по праву родства вызвать нас в Германию». Иеромонах Фотий

По словам иеромонаха Фотия, родным сейчас живется не очень хорошо.

«Там началась русофобия. Русскими считают даже казахских немцев. У моих родных там вид на жительство. Мама плохо говорит по-немецки, поэтому они не получили гражданство Германии. А вот папа хорошо знает язык. Люди сейчас в связи с событиями на Украине не здороваются, не улыбаются. Делают гадости. Стало некомфортно и небезопасно там сейчас ощущать, по рассказам мамы», — заявил иеромонах Фотий.

Иеромонах Фотий — священнослужитель Русской православной церкви, иеромонах, насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, регент монастырского хора. Он победитель телевизионного шоу «Голос».

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