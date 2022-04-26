«Он видит ситуацию не с той стороны»: иеромонах Фотий обвинил Галкина в чрезмерной агрессии

По словам музыканта и священника, телеведущий почему-то не указывает на некоторые моменты.

Иеромонах Фотий в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским обвинил телеведущего и популярного юмориста Максима Галкина в чрезмерной агрессии.

«Он видит ситуацию не с той стороны. Думает, что мы несем агрессию. Но агрессия была проявлена в нашу сторону. Он не учитывает этот момент. Мы сейчас вынуждены помогать украинскому народу избавиться от болезни». Иеромонах Фотий

Как отметил иеромонах Фотий, лично он — далекий от политики человек. «Это наш тоже народ. Нам не нужна Украина как государство. Мы против гнилья и против духа. Надо заставить их раскаяться. Мы будем идти до последнего, пока не добьемся покаяния», — заявил иеромонах Фотий.

Иеромонах Фотий — священнослужитель Русской православной церкви, иеромонах, насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, регент монастырского хора. Он победитель телевизионного шоу «Голос».

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