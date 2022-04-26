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«Галкин с Пугачевой откровенно вильнули хвостом»: Фотий перечислил главных предателей родины

По словам иеромонаха, он всегда будет на стороне государства.

«Галкин с Пугачевой откровенно вильнули хвостом»: Фотий перечислил главных предателей родины
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Иеромонах Фотий в шоу «Антонимы» назвал главных предателей родины. Он заметил, что всегда будет на стороне государства. Здесь, как он заверил, не может быть никаких вопросов.

Иеромонах Фотий
Иеромонах Фотий. Фото: Global Look Press

«Я вижу, где есть откровенное предательство. Эти люди ведут себя сегодня как Иуды. Они в общем-то так всегда себя и вели. Были одиозными. Могли идти против течения. Всячески высказывали недовольство властью. Хвалили Запад. Они покинули нашу страну».

Иеромонах Фотий

Как отметил Фотий, он говорит прежде всего о телеведущем Александре Невзорове и певце Андрее Макаревиче.

«Что касается Урганта, то я не знаю, на чьей он стороне. Он вроде как уже высказался против нашей политики. Галкин с Пугачевой откровенно вильнули хвостом. Не ожидал от многих из того списка, которых называли пятой колонной…

Они хотели и нашим, и вашим. Это все двуличность. Надо определиться уже. Они показали свое истинное лицо. Они бомба замедленного действия и вот их бомбануло», — заметил иеромонах Фотий.

Иеромонах Фотий — священнослужитель русской православной церкви, иеромонах, насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, регент монастырского хора. Он победитель телевизионного шоу «Голос».

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Алла Пугачеваиеромонах ФотийМаксим ГалкинШоу "Антонимы"Шоу "Голос"