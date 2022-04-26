«Галкин с Пугачевой откровенно вильнули хвостом»: Фотий перечислил главных предателей родины

По словам иеромонаха, он всегда будет на стороне государства.

Иеромонах Фотий в шоу «Антонимы» назвал главных предателей родины. Он заметил, что всегда будет на стороне государства. Здесь, как он заверил, не может быть никаких вопросов.

«Я вижу, где есть откровенное предательство. Эти люди ведут себя сегодня как Иуды. Они в общем-то так всегда себя и вели. Были одиозными. Могли идти против течения. Всячески высказывали недовольство властью. Хвалили Запад. Они покинули нашу страну». Иеромонах Фотий

Как отметил Фотий, он говорит прежде всего о телеведущем Александре Невзорове и певце Андрее Макаревиче.

«Что касается Урганта, то я не знаю, на чьей он стороне. Он вроде как уже высказался против нашей политики. Галкин с Пугачевой откровенно вильнули хвостом. Не ожидал от многих из того списка, которых называли пятой колонной… Они хотели и нашим, и вашим. Это все двуличность. Надо определиться уже. Они показали свое истинное лицо. Они бомба замедленного действия и вот их бомбануло», — заметил иеромонах Фотий.

Иеромонах Фотий — священнослужитель русской православной церкви, иеромонах, насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, регент монастырского хора. Он победитель телевизионного шоу «Голос».

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