«Мыши остается пищать»: Алиса Фрейндлих оценила талант Анны Нетребко

Легенда советского и российского кинематографа согласилась с Татьяной Толстой.

В новом интервью Алисы Фрейндлих YouTube-каналу «Белый шум» Татьяна Толстая, общаясь с легендой советского и российского кино, подняла вопрос с оскандалившейся Анной Нетребко. Писательница пожалела оперную диву и посочувствовала ее положению. Мол, каждая мышь сейчас пищит о Нетребко.

Алиса Бруновна согласилась с Толстой и метко охарактеризовала талант Анны Нетребко, добавив к рассуждению Татьяны Никитичны свою оценку.

«Что мыши остается, как не пищать? Она же не может спеть как Нетребко», — поддержала Толстую Фрейндлих.

Напомним, Анна Нетребко угодила в опалу после скандального заявления на фоне украинской кампании. Звезда оперы предпочла продолжить карьеру в Европе, высказав угодную Западу позицию.

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