«Не могу опозорить духовенство и церковь»: Фотий объяснил, почему не выйдет на сцену с Лазаревым

По словам музыканта, он никогда не будет выступать вместе с некоторыми одиозными личностями.

Иеромонах Фотий в эфире шоу «Антонимы» с Антоном Красовским объяснил, почему никогда не выйдет на одну сцену с музыкантом Сергеем Лазаревым.

«Меня просто не приглашают туда, где собирается весь наш бомонд. Где Лазарев и иже с ними. Меня приглашают на какие-то концерты, как правило, от какого-нибудь православного фонда. Либо на кинопремьеры. Там бывает всего несколько участников и приглашенных певцов. Люди понимают, что я священное лицо. И они выстраивают так программу, чтобы я не оказался там белой вороной и опорочил свою репутацию». Иеромонах Фотий

Как отметил Фотий, с некоторыми личностями он не готов вместе выступать.

«Я не могу опозорить духовенство и нашу церковь. Я не могу участвовать в шоу, где участвуют одиозные исполнители», — заявил музыкант.

Иеромонах Фотий — священнослужитель русской православной церкви, иеромонах, насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, регент монастырского хора. Он победитель телевизионного шоу «Голос».

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