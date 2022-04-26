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«Инсайд, которого вы не просили»: Собчак сообщила пол будущего ребенка Мамаева и Санько

Известный футболист в недалеком будущем снова станет счастливым отцом.

«Инсайд, которого вы не просили»: Собчак сообщила пол будущего ребенка Мамаева и Санько
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в «Телеграм» сообщила пол будущего ребенка футболиста Павла Мамаева и блогерши Надежды Санько.

Павел Мамаев
Павел Мамаев. Фото: Global Look Press

«У Мамаева и Санько будет мальчик. Инсайд, которого вы не просили».

Ксения Собчак

Напомним, что в прошлом году Павел Мамаев со скандалом развелся со своей женой моделью Аланой Мамаевой. Футболист во время сборов изменял жене с испанской моделью. Мамаева об этом узнала.

После расставания Павел Мамаев недолго был одинок. Он закрутил роман с Санько, которая была в хороших отношениях с Мамаевой. После этого между футболистом и моделью началась борьба за алименты.

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