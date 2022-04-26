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«Первая запись после перерыва»: Волочкова сообщила о скором возвращении в эфир «Пусть говорят»

Популярное шоу было приостановлено на два месяца.

«Первая запись после перерыва»: Волочкова сообщила о скором возвращении в эфир «Пусть говорят»
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова в «Телеграм» сообщила, что в недалеком будущем в эфире вернется популярное шоу «Пусть говорят», которое идет на Первом канале.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова. Фото: «Телеграм» Анастасии Волочковой

«Съемки на Первом с Димой Борисовым вновь начались. Сегодня первая запись после перерыва».

Анастасия Волочкова

Напомним, что Анастасия Волочкова достаточно частый гость шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Балерину регулярно зовут в эфир. Рейтинги с программами с ее участием очень большие.

Отметим, что пока не раскрывается, о чем будет первый эфир шоу «Пусть говорят» после перерыва. Также неизвестно и точное число, когда шоу появится снова в эфире.

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