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Дело было в театре: сноха-стриптизерша Наташи Королевой устроила разборки с сыном звезды

Молодую парочку не остановило присутствие множества посторонних в культурном заведении.

Дело было в театре: сноха-стриптизерша Наташи Королевой устроила разборки с сыном звезды
Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко. Фото: Global Look Press

20-летний сын Наташи Королевой со своей возлюбленной, стриптизершей Мелиссой Волынкиной, пришли поддержать Сергея Глушко в театр, где у главы семейства накануне проходил спектакль «Недетские басни». Но перетянули все внимание зрителей на себя. Молодая парочка показала мексиканские страсти у всех на виду, устроив разборки.

Между Архипом и Мелиссой пробежала кошка, и, поднимаясь по лестнице, сын певицы попытался успокоить избранницу, взяв ее под локоток и что-то объясняя. Но строптивая красотка и слушать не захотела, отмахнулась от него и пошла в другую сторону, сообщает «Экспресс-газета».

Архип Глушко и Мелисса Волынкина. Фото: соцсети

Напомним, ранее сноха Королевой промышляла тем же, чем и ее муж Тарзан. Но постепенно певица пристроила избранницу сына визажистом на ТВ. Сейчас молодые люди отселились из семейного гнездышка артистки и живут отдельно.

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