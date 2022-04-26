«Пишут, что по Галкину готовится уголовное дело»: Кучера высказался о будущем мужа Пугачевой

Телеведущий и актер Оскар Кучера в «Телеграм» сообщил, что его коллега юморист Максим Галкин может в ближайшее время подвергнуться уголовному преследованию в России.

«Пишут, что по Максиму Галкину готовится уголовное дело. По мне так это странно». Оскар Кучера

Напомним, что Максим Галкин в последнее время уже не раз за последнее время делал крайне противоречивые заявления в соцсетях. Некоторые думают, что он сжег мосты и в Россию не вернется.

Добавим, что телеведущий уже второй месяц живет в Израиле. В июне у него пройдет в этой стране серия концертов. В родную страну он в ближайшее время возвращаться не планирует.

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