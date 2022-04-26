Красотка в белом: Каролина Севастьянова щегольнула красивым декольте в форме сердечка

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова отметила свой день рождения. Первая красавица российского спорта праздновала его в кругу друзей в одном из столичных ресторанов. Для праздника она нарядилась в белое мини-платье и убрала длинные локоны в объемный пучок.

Севастьянова изящно позировала в автомобиле, щегольнув красивым декольте в форме сердечка с бахромой. Свой нарядный аутфит она показала подписчикам в Сети. В течение вечера Каролина демонстрировала себя с самых разных ракурсом, и подписчики разглядели, что их любимица хороша, как ни крути.

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