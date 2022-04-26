«Сколько ей петь-то осталось?»: Татьяна Толстая – об оскандалившейся Анне Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко оскандалилась после своего громкого заявления на фоне украинской кампании. На днях дива вернулась на сцену европейского театра, и ее поступок по-прежнему обсуждают на Родине.

На этот раз высказалась о Нетребко известная писательница Татьяна Толстая. Обсуждая происходящее вместе с легендой кино и театра Алисой Фрейндлих, Толстая пожалела певицу и эмоционально высказалась о ситуации.

«Бедная Нетребко, ее и там шпыняют, и здесь шпыняют. Ты спой как она, а потом шпыняй! А то «о, Нетребко, она поддерживает». Или «о, Нетребко, она не поддерживает», «о, Нетребко получила какую-то медаль». Господи Боже мой. Ты спой. Всякая мышь пищит на великую Нетребко. Сколько ей петь-то осталось?» — произнесла в сердцах Толстая в YouTube-программе «Белый шум».

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