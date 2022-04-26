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«Слово – мой инструмент»: Алиса Фрейндлих честно ответила на вопрос об эмиграции

Легенда советского и российского кино дала большое интервью.

«Слово – мой инструмент»: Алиса Фрейндлих честно ответила на вопрос об эмиграции
Алиса Фрейндлих. Фото: Global Look Press

На фоне массового исхода российских звезд из страны многие артисты подвергаются расспросам об эмиграции. Даже те, кто уже уехал, отрицают свой переезд и подчеркивают, что, мол, улетели в отпуск или на лечение.

87-летняя Алиса Фрейндлих дала большое интервью Татьяне Толстой в YouTube-шоу «Белый шум». И не избежала расспросов об эмиграции. Она честно ответила на вопрос об отъезде из страны.

«Боже, сохрани. Моя профессия замешана на русской культуре, русском языке. Где бы могла найти свое пространство? Нигде. Слово – мой инструмент. Наверное, нет, нигде», — ответила звезда «Служебного романа».

Алиса Фрейндлих. Кадр из YouTube-шоу «Белый шум»

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