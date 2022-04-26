«Слово – мой инструмент»: Алиса Фрейндлих честно ответила на вопрос об эмиграции

На фоне массового исхода российских звезд из страны многие артисты подвергаются расспросам об эмиграции. Даже те, кто уже уехал, отрицают свой переезд и подчеркивают, что, мол, улетели в отпуск или на лечение.

87-летняя Алиса Фрейндлих дала большое интервью Татьяне Толстой в YouTube-шоу «Белый шум». И не избежала расспросов об эмиграции. Она честно ответила на вопрос об отъезде из страны.

«Боже, сохрани. Моя профессия замешана на русской культуре, русском языке. Где бы могла найти свое пространство? Нигде. Слово – мой инструмент. Наверное, нет, нигде», — ответила звезда «Служебного романа».

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