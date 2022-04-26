«Это уже криминал»: адвокат Добровинский объяснил запрет Гагариной и Киркорова в Эстонии

Певцы Полина Гагарина и Филипп Киркоров планировали гастроли в Эстонии. Но накануне стало известно, что эта страна решила отказать российским звездам во въезде к ним. Почему так произошло, объяснил адвокат Александр Добровинский.

«Запрет на въезд в Эстонию Полине Гагариной понятен — ее однофамилец первый полетел в космос, и американцам это обидно. Киркорову тоже понятно — у него в этом году юбилей — 55 лет, и он на юбилейном концерте будет исполнять песню «Zайка моя». А это уже криминал. Приблизительно так рассуждают эстонские власти, принимая решение о запрете на въезд звезд российской эстрады» — цитирует «Пятый канал» правозащитника.

Ранее стало известно, что другая прибалтийская страна – Латвия – обнародовала внушительный список звездных россиян, которым также запретила пересечение своей границы. Среди персон нон Грата оказались Стас Михайлов, Полина Гагарина, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков и многие другие.

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