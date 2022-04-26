Ксения Бородина вспомнила о своих ценностях: «Зачем лето тратить на Италию, когда есть деревня Максимково»

Звезда телевидения Ксения Бородина предалась ностальгии в своем микроблоге. Популярная ведущая посетила деревенский магазин в Подмосковье по дороге домой, и он ей напомнил о ее детстве. И девушка рассказала, что раньше для нее было ценнее провести время у бабушки, чем полететь в Италию.

«Обожаю такие магазины, они мне напоминают деревню мою… А я ее так любила, больше, чем Италию. Не понимала, зачем лето тратить на Италию, когда есть деревня Максимково», — рассказала звезда.

Ксения Бородина, напомним, в детстве жила на две страны – Россию и Италию. Поскольку ее родители развелись, и мама повторно вышла замуж за итальянца и переехала к нему жить. Ксения осталась в Москве, но на лето уезжала. Как оказалось, для нее такие поездки не были желанными.

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