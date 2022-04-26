«Песня огонь!»: Филипп Киркоров записал дуэт с экс-солисткой группы Artik & Asti

Филипп Киркоров прервал длительное молчание в Сети и показал, что занимало все последние дни его время. Оказалось, музыкант подготовил подарок всем своим поклонникам – новую песню.

Причем, это не сольная композиция, а дуэт с экс-солисткой группы Artik & Asti Анной Дзюбой «Хобби». Который, судя по комментариям первых прослушавших, обещает стать настоящим хитом еще до официальной премьеры.

«Филипп, очень красиво! Ждем премьеру», «Просто супер! Бомба! Очень жду премьеру!», «Достойный дуэт», «Вау! Как красиво! Ждем с нетерпением этот шедевр», «Огонь! Великолепная Asti», «Песня огонь! Жду с нетерпением премьеру», «Филипп, заворожили! Очень интересно, хочется услышать всю песню», — комментируют фрагмент фолловеры.

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