«Жаль, что все так закончилось»: готовившаяся к свадьбе на «Доме-2» Надя Ермакова сообщила о разрыве с женихом

38-летняя звезда «Дома-2» Надежда Ермакова все последние месяцы только и делала, что вела подготовку к своей свадьбе. Она должна была состояться в мае, ее избранником стал Даниэль Чистов, который почти на 14 лет ее моложе.

Однако, над парой вновь сгустились тучи. В своем Telegram-аккаунте Ермакова написала, что ее жених принял решение об уходе.

«Даниэль только что вернулся из Казани и сказал, что завтра уходит с проекта. Будущего со мной он не видит. Это конец, жаль, что все так закончилось… Нервы на пределе, успокоительные не помогают. Завтра начало сессии еще до кучи… Вот как засесть за подготовку, когда мысли о другом?» — написала девушка.

В чем причина такого решения, она не указала. Казань, куда ездил жених, — это его родной город, там у парня живут мама с папой. Это не первый разрыв пары за последние полгода, и судя по всему, с приближением даты свадьбы нервы у молодоженов не выдерживают, им легче все отменить, чем дойти до конца.

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