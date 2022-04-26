«Водянова могла бы повлиять»: Погребняк предложила модели поговорить со свекром о возврате картин Серова в Россию

Погребняк напомнила о родственных связях Водяновой с Арно.

Франция отказалась возвращать картину Валентина Серова из собрания братьев Морозовых. Портрет Тимофея Морозова входил в экспозицию выставки «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» в фонде Louis Vuitton в Париже. Картина принадлежит Музею искусства авангарда МАГМА, попавшего под санкции предпринимателя Моше Кантора, сообщил ФАН.

Продюсер Мария Погребняк заметила, что топ-модель Наталья Водянова способна помочь соотечественникам в разрешении этой проблемы.

«Мне кажется, что Наташа Водянова могла бы разъяснить и повлиять на ситуацию», — написала Мария в своем телеграме.

Она напомнила, что владелец фонда Louis Vuitton Бернар Арно является ее свекром, отцом Антуана Арно.

«В рамках санкций можно конфисковать деньги, полученные за выставку, но не картины», — выступила с предложением Погребняк.

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