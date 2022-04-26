У Нагиева челюсть отвиснет: Наталья Рудова в тесном латексном мини-платье засветила подвязки под подолом

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ. Новая общага» Наталья Рудова старается держать поклонников в курсе своей карьеры. Совсем недавно она снялась в новом проекте «Рынок шкур» с Павлом Прилучным, а теперь ее партнером в кадре стал Дмитрий Нагиев.

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На первый съемочный день Рудова прибыла в откровенном и дерзком наряде. Девушка покрасовалась перед зеркалом в латексном мини-платье, которое немного тесно в груди, и засветила подвязки, выглядывающие из-под подола. Глядя на красотку, нет сомнений – Нагиев рядом с такой красоткой явно может растеряться.

Кстати, с Нагиевым Рудова снимается не в первый раз. Зимой на больших экранах показали комедию «Свингеры», в которой блондинка сыграла с главным ловеласом сцены супружескую пару.

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