«Вечная брошенка. Вечная разведенка»: Пугачевой дала хлесткую характеристику известная публицистка

Лена Миро осудила Тимати, который выставил в социальные сети видео со своим сыном, поедающим с ножа черную икру.

Блогер заметила, что такими публикациями народной любви не добиться. С народом для популярности нужно быть ближе. И привела в пример Аллу Пугачеву.

«В английском языке есть хорошее слово: relatable. Переводится как «тесно связанный», «близкий», «понятный». <…> Была relatable и Алла «Сильная женщина плачет у окна» Пугачева. Вечная брошенка. Вечная мать-одиночка. Полноватая. За словом в карман не лезла. Такая Пугачева нашим теткам была близка и понятна. Она была Аллой. Их Аллой», — написала в ЖЖ Миро.

Правда сейчас, полагает блогер, народная артистка все-таки оторвалась от народа – «засела в замке», а теперь и вовсе укатила в Израиль. Однако Лена ее за это не осуждает, потому что певица на пенсии и имеет право отдохнуть так, как ей хочется.

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