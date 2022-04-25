«Не нужно строить из себя страдальца!»: Миро уверена, что Галкин уехал из России добровольно

Известный блогер Лена Миро нашла в словах Максима Галкина несостыковку. Артист заявил, что он был вынужден покинуть Россию и улететь в Израиль из-за сорванных концертов.

Это сильно удивило акулу пера. Она напомнила, что юморист уехал из страны в первых эшелонах, практически сразу после известных событий.

«Сам улетел, но хотел их провести? По видеосвязи, что ли?» — вопросила Миро в своем ЖЖ.

Блогер заметила, что много раз слышала слова, про то, что кто-то «был вынужден» так поступить, но обычно на деле так «человек громкими заявлениями оправдывает какие-либо другие свои поступки». Лена уверена, что Галкин улетел из страны по каким-то своим соображениям и добровольно.

«Если, Максим, ты хочешь жить в Израиле, в этом нет ничего страшного! Никто тебя в этом не упрекает. Это нормально, в этом не нужно оправдываться! И уж тем более, не нужно строить из себя страдальца, говоря о добровольной смене страны. Тем более, когда все мы знаем, кто у тебя жена», — обратилась к Галкину Миро.

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