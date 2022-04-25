«Кому-то что-то доказывает»: мама Ольги Бузовой объяснила, почему ее дочь до сих пор одна

В 36 лет певица занимается в основном своей карьерой, но не личной жизнью.

Ольга Бузова периодически возглавляет рейтинги богатейших звезд российской эстрады, всегда выглядит модно, имеет хорошую фигуру, но по-прежнему сохраняет статус одиночки. Замужем артистка была однажды – за футболистом Дмитрием Тарасовым, но этот брак продержался всего 4 года.

Мама Ольги Ирина Бузова считает, что у ее дочки слишком волевой характер, мужчинам же нравятся дамы слабые.

«Если мы такие, знаете, и в горящую избу, что тут защищать. Он уйдет к той, которая будет ему в рот смотреть и говорить, что он сильный», — процитировал сайт 5-tv.ru родительницу артистки

Ольга Бузова отчасти согласна с мамой, признает, что ей часто приходится решать мужские вопросы, нести постоянно ответственность.

«Она, к сожалению, слишком сосредоточена на работе. Ну, это выработано тем, что она кому-то что-то доказывает», — вздохнула мама Ольги Бузовой в беседе с корреспондентами Пятого канала программы «Светская хроника».

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