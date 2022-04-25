Голливудская дива: Клава Кока в серебристом платье с разрезом от бедра щегольнула на шоу

Певица изумила не только поклонников, но и Романа Каграманова.

Клава Кока является популярной молодой певицей. Она уже больше пяти выступает на сцене. Блондинка смогла стать богатой и знаменитой. С ней уже записали дуэты Нилетто и Александр Ревва.

С каждым годом артистку все чаще зовут на фестивали и музыкальные премии. А так как она любит необычные наряды и не боится подчеркивать формы, поклонники порой сравнивают ее с Ольгой Бузовой.

К слову, артистки минувшей зимой отдыхали вместе в Куршевеле. Сначала они сдружились, а потом Кока получила травму и уехала с курорта. Но теперь они снова часто видятся, так как вместе снимаются в шоу про талантливых блогеров.

В студии Клава отметилась в серебристом платье с открытым плечом и разрезом от бедра. Певица решила подчеркнуть свои достоинства. С ней был Роман Каграманов.

«Какие мы красивые, посмотрите», — отметили они.

А Ольга Бузова была в наряде с брюками под зебру и боди. Она закинула ногу на тумбуу, тоже хвастаясь своим аутфитом. Телеведущая даже примерила парик с каре.

Поклонники восхитились веселой компанией. Многие отметили, что Клава затмила коллег в своем модном луке. «Ну что за красотка», «Какое платье», «Современная принцесса», «Ну слов нет! Ромка точно оценил», «Оля уже не знает, как на себя внимание перетянуть», — стали писать подписчики.

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