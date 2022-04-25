За прогулы и неуспеваемость: Алину Загитову грозятся отчислить из вуза

В РАНХиГС олимпийская чемпионка поступила в 2020 году.

Спортсменка и просто красавица Алина Загитова оказалась не самой лучшей студенткой вуза. И это если очень мягко говорить.

В настоящий момент решается ее судьба в РАНХиГС, куда она поступила два года назад. Олимпийскую чемпионку хотят отчислить за прогулы и неуспеваемость, сообщает «Чемпионат».

Заседание дисциплинарной комиссии вынесло Загитовой предупреждение за неуспеваемость (не аттестована более чем по двум предметам). 26 апреля Алина обязана предоставить в деканат письменное объяснение своих прогулов и плохих оценок. Факт работы при этом не считается уважительной причиной.

До конца текущей недели фигуристка будет обязана отработать все прогулы. Если этого не случится, спортсменку грозят отчислить.

Напомним, звезда льда учится на втором курсе факультета журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».

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