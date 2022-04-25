Фотосессия total black: Подольская в элегантном платье с вырезом снялась с Пресняковым и сыновьями

Певица устроила семейный день. Она поделилась трогательными кадрами. Все мужчины облачились в смокинги, даже маленький Иван.

Наталья Подольская является известной певицей. Она прославилась, когда стала выпускницей «Фабрики звезд». Артистка не скрывает, что встретила настоящую любовь. Она уже почти 12 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

Влюбленные стараются во всем поддерживать друг друга. Примечательно, что у пары растут сыновья: шестилетний Артемий и годовалый Иван. От Кристины Орбакайте у артиста также есть старший сын Никита.

Недавно Подольская отметила Пасху. Она привела детей в храм, а вечером устроила застолье. А вот 25 апреля певица поделилась кадрами с семейной фотосессии.

Супруги решили одеться в одной гамме для съемки. Артистка была в черном платье в пол с разрезами. Она подчеркнула стройную фигуру. Жемчужное ожерелье дополнили лук. А Пресняков с сыновьями был в смокинге. Они все вместе позировали перед камерой, даже маленький Иван.

Наталья даже опубликовала один из неудачных кадров. Ей случайно закрыли лицо. Певица посчитала снимок забавным. Поклонники восхитились тем, как стильно выглядит звездная семья.

«Какие классные», «Это так круто», «Роскошно», «Ой, какие все классные», «Наталья, вы голливудская дива», «Какая милость», «Иван прям молодец, не убегал до последнего», «Как мне нравятся такие съемки», «Платье шикарное», «Какие джентельмены», — прокомментировали пост подписчики.

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