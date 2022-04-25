«Не разрешаю работать раньше 11»: разбуженная трудягой Бородина «включила» барыню

Ксения Бородина не раз раззадоривала своих поклонников желанием лишний раз прихвастнуть своей респектабельной жизнью. То она завалы брендовой одежды покажет, то расскажет, что многие сумки за десятки и сотни тысяч рублей давно купила и ни разу не взяла в руки, то унитазы с подсветкой у себя дома покажет.

А когда фолловеры начинают ей что-то об этом говорить — ведущая обычно злится, говорит, что все заработала сама и честным трудом, поэтому имеет право распоряжаться своими деньгами, как ей вздумается.

На этот раз Бородина «включила» барыню, когда услышала звук газонокосилки за окном аж в 9 утра. И тут же бросилась писать возмущенный пост, давая людям понять, в какое время на нее позволено трудиться.

«Я вот всегда жду лета, лучшая пора. Но газонокосилки ненавижу. Соседская разбудила в 9 утра. Я вот никогда не разрешаю работать раньше 11», — возмутилась Ксения Бородина.

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