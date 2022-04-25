Просто леди: Миддлтон в платье-пальто цвета айвори и лодочках появилась на службе в храме с принцем Уильямом

Герцог и герцогиня Кембриджские пришли на памятную службу в Вестминстерское аббатство в честь Дня Анзак. Образ Кэтрин дополняли сережки принцессы Дианы.

Кейт Миддлтон является женой британского принца Уильяма. Они вместе уже много лет. Супруги успевают справляться с королевскими обязанностями и растить троих детей.

Не так давно на пасхальной службе пара появилась с дочкой принцессой Шарлоттой и сном принцем Джорджем. А на днях они поделились редкими фото с младшим наследником — принцем Луи, которому исполнилось четыре года.

25 апреля Миддлтон и принц Уильям вышли в свет. Они приняли участие в памятной службе в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Анзак (национального дня памяти погибших во время военных действий в Австралии и Новой Зеландии).

Герцогиня Кембриджская на этот раз снова отдала предпочтение элегантному образу с акцентом на стройных ногах. Она появилась на публике в платье-пальто цвета айвори с приталенным силуэтом. Наряд Alexander McQueen дополнили широкий белый ободок Jane Taylor с бантом сзади и сережки принцессы Дианы.

Отметим, что Миддлтон любит носить наряды несколько раз, что позволяет ей экономить на гардеробе. Герцогиня не раз выходила в этом платье. В нем она была на крестинах своей дочери принцессы Шарлотты в 2015 году.

Кэтрин очаровала публику, так как обладает стройной фигурой. Принц Уильям постоянно улыбался рядом с супругой, которая в руках несла букет весенних цветов. Многие осыпали комплиментами пару в соцсети.

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