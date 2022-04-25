«Оторвались от народа!»: Миро накинулась на Тимати и Самойлову за их позерство в Сети

Лена Миро считает, что наши селебрити больше не интересны публике.

Блогер Лена Миро прошлась в своем ЖЖ по рэперу Тимати, жене музыканта Джигана Оксане Самойловой и блогеру Инстасамке.

Тимати засветился в Сети с роликом, на котором кормил сына черной икрой с ножа, Оксана Самойлова омолодила локти, а сбежавшая в Дубай блогер картинно порыдала на камеру, разбив свой ламборгини.

«Наши местечковые селебрити настолько оторвались от народа, что перестали вызывать к себе хоть какой-то интерес. Невозможно, омолаживая локти в Дубае, быть интересной Свете Ивановой из Ростова, которой после работы нужно забрать сына из сада. Невозможно, фальшиво рыдая над разбитой (опять же в Дубае) ламбой, быть интересной студенткам из Воронежа. Невозможно, скармливая с ножа черную икру сыну, быть интересным людям своей страны», — сказала Лена Миро.

Лена Миро заметила, что селебрити, чтобы быть всегда на плаву, обязаны не терять связь с народом. Например, как Джей Ло или Алла Пугачева в свое время.

По мнению блогера, без любви своего народа, уважения его интересов, популярность быстро уходит.

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