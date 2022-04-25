Часовня, концертный зал и «Диснейленд»: как живет Филипп Киркоров в Подмосковье

За «коммуналку» и обслуживающий персонал певец платит огромные деньги в месяц.

Подмосковный дом Филиппа Киркорова можно назвать одним из самых роскошных в российском шоу-бизнесе. Центральная площадь перед особняком оформлена в форме звезды, на территории расположен парк с прудом.

Возле дома большой гараж для машин и отдельный — для лодок, зона барбекю и теннисная площадка.

«Я живу на полуострове и основные деньги пошли в постройку причала, — рассказал Киркоров «Муз-ТВ» для программы «Богато жить не запретишь: тайны звездных особняков». — Также у меня на территории стоит часовня, сейчас как раз мы ее доделываем. И еще я строю там концертный зал!»

Кстати, в новом концертном зале Филипп даст большой концерт к своему 55-летию специально для близких друзей и родственников.

Ну, а в доме Киркорова — как во дворце: парадная лестница, позолоченная мебель и собственный «Диснейленд» для детей. Кроме того, на цокольном этаже у короля поп-музыки целый санаторий на дому: соляная комната, бассейн, баня, сауна, хамам.

По оценкам экспертов, дома в этом районе стоят около 10 миллионов долларов. В рублях это более 700 миллионов.

Кстати, за «коммуналку» Киркоров платит в месяц около 150 тысяч рублей, плюс расходы на обслуживающий персонал. А это еще плюс 500 тысяч рублей в месяц минимум.

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