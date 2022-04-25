«Всей семьей на премьере»: Макеева впервые вывела в свет пасынка и будущую невестку

Андрей Мальков познакомил мачеху и отца со своей девушкой.

Анастасия Макеева впервые вывела на красную дорожку своего 17-летнего пасынка Андрея и его девушку Ульяну, посетив показ мультфильма «Суворов. Великое путешествие». Компанию жене, конечно же, составил Роман Мальков.

«Всей семьей на премьере», — подписала их актриса.

Отметим, пасынок Анастасии Макеевой представляет свою юную возлюбленную, как свою будущую жену. Жизнь у парня явно бьет ключом после переезда в Россию из Словении.

Напомним, Андрей принял решение жить с папой и мачехой, когда родители развелись. Светлана Малькова в настоящий момент уже эмигрировала в Штаты.

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