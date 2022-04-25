Шикарный особняк Эмина: лифт, тренажерный зал и бассейн

Исполнитель хитов Эмин не только артист, но еще и бизнесмен. Он живет в элитном подмосковном коттеджном поселке, который принадлежит его собственной строительной компании.

В особняке Эмина есть лифт, тренажерный зал, бильярдная и, конечно, огромный бассейн с сауной и хамам.

«Я хочу иметь много детей. И мне надо где-то их уместить», — признался артист журналистам «Муз-ТВ» для программы «Богато жить не запретишь: тайны звездных особняков».

Эмина Агаларова называют секс-символом современной российской эстрады. Он воплотил в себе привлекательную внешность, харизму и талант к исполнению песен.

Кроме того, Эмин владеет торговым центром «Крокус Сити Молл», концертным залом «Крокус Сити Холл», океанариумом, сетью фитнес-клубов, несколькими телеканалами, сетью ритейлов, несколькими ресторанами. Также Эмину принадлежит бренд «Жара».

Кстати, документальные премьеры выходят на канале «Муз-ТВ» каждую субботу в 16:00.

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