«Только нос узнаю!»: Водонаева показала, как выглядела Бузова 15 лет назад

Ольга Бузова когда-то сошлась с Аленой Водонаевой на одном проекте.

Ольга Бузова стала знаменитой в 18 лет, когда пришла на телепроект «Дом-2», потом ее пригласили стать ведущей шоу.

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Ну а после знаменитость уже перестала видеть какие-либо границы в развитии своей карьеры, осваивая все новые и новые сферы деятельности – от творчества до коммерции и криптовалюты.

Какой была Ольга Бузова 15 лет назад показала экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева в личном блоге.

«Водонаева та же, а Бузова совсем другая! Только нос узнаю!», «С годами только интереснее девчонки стали!», «И тогда красивые, и сейчас», — написали фолловеры.

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