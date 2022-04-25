«Где успела заработать?»: Бородина засняла, как шестилетняя дочка пересчитает свои деньги

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она ведет не только шоу «Дом-2», но и другие проекты. Однако раньше ей приходилось подрабатывать диджеем. Также она часто вела свадьбы и другие мероприятия.

Но со временем Ксения сколотила целое состояние. Она живет в большом доме и растит дочек Марусю и Теону. А вот с мужем Курбаном Омаровым звезда развелась в прошлом году.

Бизнесмен недавно упрекнул ее за то, что Бородина с дочками проводит далеко не все свободное время. Она в ответ дала понять, что отцовская любовь выражается только в подарках, а не в воспитании. По всей видимости, дочки телеведущей уже могут похвастаться хорошими сбережениями. Ксения засняла, как младшая наследница пересчитывает деньги за кухонным столом.

«Так, сто, сто, а 50 на потом! Евро, пять евро», — сказала шестилетняя Теона. «Ого, сколько денежек. Ты где успела заработать столько денежек? И куда ты потратишь их?» — спросила ее мама. «На еду и на игрушки», — призналась девочка. «А за еду мама отвечает, нет?» — поинтересовалась телеведущая. «Ну тогда на игрушки», — решила малышка. «А на что копишь?» — уточнила у нее мама. «Ну может сережки куплю», — пояснила Теона. «Тут может не хватить. С бриллиантами хочешь?» — уточнила звезда. «Как думаете на что копит это юный скупердяй?» — спросила она поклонников.

К слову, ранее Бородина рассказала, что купила всем своим дочкам по квартире в Москве. Она отметила, что если парни должны зарабатывать, что у девочки всегда должен быть свой угол, куда она может уйти.

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