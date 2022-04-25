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«Где успела заработать?»: Бородина засняла, как шестилетняя дочка пересчитает свои деньги

Телеведущая удивилась тому, какие богатства припрятала Теона.

«Где успела заработать?»: Бородина засняла, как шестилетняя дочка пересчитает свои деньги
Ксения Бородина с дочкой. Фото: соцсети звезды

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она ведет не только шоу «Дом-2», но и другие проекты. Однако раньше ей приходилось подрабатывать диджеем. Также она часто вела свадьбы и другие мероприятия.

Но со временем Ксения сколотила целое состояние. Она живет в большом доме и растит дочек Марусю и Теону. А вот с мужем Курбаном Омаровым звезда развелась в прошлом году.

Бизнесмен недавно упрекнул ее за то, что Бородина с дочками проводит далеко не все свободное время. Она в ответ дала понять, что отцовская любовь выражается только в подарках, а не в воспитании. По всей видимости, дочки телеведущей уже могут похвастаться хорошими сбережениями. Ксения засняла, как младшая наследница пересчитывает деньги за кухонным столом.

«Так, сто, сто, а 50 на потом! Евро, пять евро», — сказала шестилетняя Теона.

«Ого, сколько денежек. Ты где успела заработать столько денежек? И куда ты потратишь их?» — спросила ее мама.

«На еду и на игрушки», — призналась девочка.

«А за еду мама отвечает, нет?» — поинтересовалась телеведущая.

«Ну тогда на игрушки», — решила малышка.

«А на что копишь?» — уточнила у нее мама.

«Ну может сережки куплю», — пояснила Теона.

«Тут может не хватить. С бриллиантами хочешь?» — уточнила звезда.

«Как думаете на что копит это юный скупердяй?» — спросила она поклонников.

К слову, ранее Бородина рассказала, что купила всем своим дочкам по квартире в Москве. Она отметила, что если парни должны зарабатывать, что у девочки всегда должен быть свой угол, куда она может уйти.

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