Вот так банально: Миро вслед за Шахназаровым заметила, что Галкин «сбежал» из-за денег

Муж Аллы Пугачевой удивил своим рассказом об отъезде в Израиль журналиста и блогера.

Журналист Михаил Шахназаров в своей программе «Шах и мат» удивился объяснению Максима Галкина, почему он уехал из России в Израиль. Он заметил, что комик назвал несколько причин и везде фигурировали деньги.

Ведущего это сильно поразило, он полагает, что многие материальные вещи позабыли, уж больно градус событий высок.

«У меня сорвались все рекламные контракты до конца года. Я потерял рекламные деньги. <…> Я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России, где у меня должны были состояться концерты, их стали переносить или отменять», — напомним, сказал Галкин.

Блогер Лена Миро вслед за Михаилом Шахназаровым заметила эту же особенность.

«То есть, причиной, по которой Галкин с женой-примадонной и детьми улетел из России, оказалась банальная невозможность заработать денег», — написала Миро в ЖЖ.

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