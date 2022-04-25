Вдова Кобзона Нелли появилась на светском рауте во всем черном

Уже четыре года, как не стало певца Иосифа Кобзона, но его верная жена Нелли старается не унывать. В минувшие выходные она посетила светскую премьеру спектакля Андрея Кончаловского «Укрощение строптивой» с Юлией Высоцкой в главной роли.

Нелли была одета во все черное, но выглядела достаточно элегантно.

На Нелли Кобзон был женат 47 лет, у них родились дочь Наталья и сын Андрей. Дети подарили им семерых внуков. Члены семьи поддерживают друг друга, а общая беда еще больше сплотила их.

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