Долина появилась на премьере Кончаловского в ультрамодном тренче

Певица Лариса Долина часто выходит в свет. На минувших выходных артистка посетила премьеру спектакля Андрея Кончаловского «Укрощение строптивой» с Юлией Высоцкой и Александром Филиппенко в главных ролях.

Исполнительница роли «Погода в доме» надела ультрамодный тренч в серых тонах. Также певица взяла с собой синюю кожаную сумочку, сочетав ее с кожаными туфлями.

Также на мероприятие пришли Людмила Максакова, Михаил Швыдкой, Сергей Шакуров, Нелли Кобзон и другие звезды.

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