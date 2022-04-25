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Скромность? Нет, не слышали! Тимати демонстративно накормил сына черной икрой с ножа

И тут же выложил в Сеть бахвальные кадры.

Скромность? Нет, не слышали! Тимати демонстративно накормил сына черной икрой с ножа
Тимати. Фото: Global Look Press

Тимати в юности бравировал достатком, выкладывая в Сеть кадры с белоснежных яхт и ламборгини. Теперь он дважды отец и через два года сорокалетний мужчина. Однако замашки остались те же.

В личном блоге артист показал, как кормит своего сына Ратмира черной икрой. Рэпер не стал размазывать три икринки по хлебу с маслом, а дал ребенку суперпорцию деликатеса прямо с ножа. Малыш с удовольствием слопал вкуснятину.

Записанное видео с икрой и сыном Тимати не забыл выложить в Интернет.

Здесь, пожалуй, предупредим наших читателей, что трюк даже при наличии икры повторять явно не нужно. Это опасно!

Напомним, Ратмир появился в отношениях Тимати с моделью Анастасией Решетовой в 2019 году, через год они расстались. Дочь Алису в 2014 году ему подарила другая модель — Алена Шишкова.

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