«Сделали невозможное»: состоялось заочное вручение Международной музыкальной премии BraVo-2022

Выдающиеся представители классической сцены из более чем 10 стран евразийского континента стали обладателями золотых скрипичных ключей BraVo.

Изначально планировалось, что церемония вручения премии состоится 24 апреля в Большом театре.

По независящим от организаторов причинам она была отменена. Но оргкомитет премии не мог оставить музыкантов без заслуженных ими наград. И церемония состоялась заочно.

Драгоценные скрипичные ключи направлены лауреатам в их родные страны и будут вручены лично, чтобы утвердить объединяющую силу искусства.

«В этом году организаторы премии BraVo сделали практически невозможное: они смогли по-настоящему объединить страны евразийского континента, вручив золотые скрипичные ключи лауреатам из более чем десятка стран. Я безмерно счастлив, что удостоен этой награды и желаю всем поклонникам классической музыки веры в лучшее и всего самого доброго», — сказал лауреат премии, певец Нажмиддин Мавлянов.

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