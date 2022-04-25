Хромченко бы оценила! Брухунова облачилась в косынку — хит сезона а la babushka и тренч с граффити

В стильном образе жена Евгения Петросяна появилась на променаде.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выгуляла очередной трендовый лук на прогулке. Звезда примерила тренч классического кроя из традиционной песочной ткани, но украшенной граффити. Голову светская львица венчала косынкой, повязанной в стиле а la babushka.

Завершила свой актуальный лук Татьяна сумочкой Prada и кокетливыми солнцезащитными очками в виде сердечек.

Напомним, ранее Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рекомендовала присмотреться к стилю а la babushka, когда косынка завязывается спереди.

Ведущая заметила, что вся Европа с удовольствием носит косынки именно так. Кроме того, повязанный таким образом платочек может подкорректировать овал лица.

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