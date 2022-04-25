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Хромченко бы оценила! Брухунова облачилась в косынку — хит сезона а la babushka и тренч с граффити

В стильном образе жена Евгения Петросяна появилась на променаде.

Хромченко бы оценила! Брухунова облачилась в косынку — хит сезона а la babushka и тренч с граффити
Татьяна Брухунова. Фото: t.me/mamashaVagashi

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выгуляла очередной трендовый лук на прогулке. Звезда примерила тренч классического кроя из традиционной песочной ткани, но украшенной граффити. Голову светская львица венчала косынкой, повязанной в стиле а la babushka.

Татьяна Брухунова. Фото: t.me/mamashaVagashi

Завершила свой актуальный лук Татьяна сумочкой Prada и кокетливыми солнцезащитными очками в виде сердечек.

Напомним, ранее Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рекомендовала присмотреться к стилю а la babushka, когда косынка завязывается спереди.

Ведущая заметила, что вся Европа с удовольствием носит косынки именно так. Кроме того, повязанный таким образом платочек может подкорректировать овал лица.

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