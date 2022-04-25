«Это богатство»: Татьяна Тарасова публично поздравила Елену Ильиных с рождением ребенка

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в своем микроблоге публично обратилась к олимпийской чемпионке по фигурному катанию Елене Ильиных.
Апрель стал одним из самых счастливых месяцев в жизни фигуристки. 25 апреля она отмечает свой день рождения — Ильиных исполнилось 28 лет.
А в канун этой даты Елена Ильиных во второй раз стала мамой. Она подарила сына своему мужу, артисту балета Сергею Полунину.
С двумя этими прекрасными событиями Татьяна Тарасова и поздравила Елену Ильиных.
«Лена, дорогая моя! С днем рождения! С днем рождения сыночка. Два сына — это богатство. Счастья вашей семье!» — написала в микроблоге Татьяна Тарасова.
Напомним, о том, что они с Полуниным вновь стали родителями, Елена Ильиных сообщила накануне, 24 апреля.
Она показала лицо новорожденного сына, которого назвали Даром. Точную дату появления мальчика на свет родители сообщать не стали.
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