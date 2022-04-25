«В указанный час — звонок»: Шепелев рассказал, что случилось с Платоном, ушедшим гулять без присмотра

Сыну телеведущего Дмитрия Шепелева и ныне покойной певицы Жанны Фриске Платону всего девять лет.

Звездный отец, судя по всему, считает мальчика уже вполне взрослым для того, чтобы тот мог отправляться на прогулку без сопровождения взрослых.

Чем закончилось пребывание Платона на баскетбольной площадке, где он был один, Дмитрий Шепелев рассказал в телеграм-канал.

«Сын отпросился пойти один на баскетбольную площадку. Я разрешил, но попросил вернуться домой к определенному времени. В указанный час — звонок. У меня, говорит, малюсенькая проблемка, мяч застрял и кое-что еще. Стой, говорю, сейчас приду. Прихожу на площадку и вижу: в кольце застрял мяч, над мячом застрял кроссовок, а также рядом с ними прямо на кольце, вы не поверите, шапка. Ну, я выбить хотел и не получилось, оправдывается сын. Я улыбаюсь, спрашиваю, что следующее он готов был снять? И сегодня, как представлю как он шапкой хотел мячик выбить, смеюсь», — поделился Дмитрий Шепелев.

Публикацию он сопроводил снимком подросшего Платона, запечатлев его на той самой баскетбольной площадке.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.