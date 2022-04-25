Поет и приговаривает: Лера Кудрявцева засняла, как трехлетняя дочка хозяйничает на кухне

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она давно ведет шоу «Секрет на миллион». Блондинка регулярно общается со знаменитостями, берет у них интервью и выведывает тайны. Примечательно, что о своей жизни Лера рассказывает редко.

Она предпочитает хранить семейный очаг. Уже длительное время телеведущая счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У них растет дочка Мария.

Обычно Кудрявцева всегда посвящает выходные семье. На днях она посетила храм вместе с трехлетней наследницей. А вот 24 апреля телеведущая отпраздновала Пасху.

Сначала Мария украшала сама пасхальные яйца. Она сидела за столом на кухне и клеила наклейки. При этом малышка пела и приговаривала: «Эту налеплю сюда». За ней наблюдала мама. Кроха была в лосинах и футболке.

А вот вечером Лера нарядила наследницу в пышное воздушное платье. Девочка наслаждалась творожной пасхой. На ее шее был резиновый фартучек. Она спокойно ужинала сладким угощением.

Поклонники восхитились дочкой телеведущей. Многие отметил, что малышка растет красавицей. «Ну до чего красивая», «Ну просто красотка», «Ест она так аккуратно», «Ну просто милота», «Она у вас ангелок», «Просто чудо», «Маша такая классная!», «Сколько в ней характера и манер», «Чудо, а не ребенок», «Принцессочка», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!