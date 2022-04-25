Даня Милохин признался, что не сможет, как Аня Покров, голодать и жить в жаре

Его подруга приняла участие в шоу «Звезды в Африке».

Второй сезон подряд зрители ТНТ с воодушевлением наблюдают, как в шоу «Звезды в Африке» селебрити сражаются за еду. Артисты, блогеры, музыканты готовы на многое, лишь бы добыть себе завтрак или ужин.

При этом бывший детдомовец Даня Милохин признался, что не готов терпеть испытания вроде жары и голода, участвуя в подобных проектах, как его подруга по «Дрим тим» Аня Покров. И это даже при том, что TikTok сейчас закрыт для россиян и судьба блогеров в принципе иллюзорна.

Впрочем, у такой категоричности есть объяснение. Оказывается, Даня Милохин с трудом себя контролирует, когда сильно хочет есть.

«Могу кучу гадостей наделать непонятных», — сказал блогер Vokrug.tv.

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