Шпица назвала современных звезд «фастфудом соцсетей»

Актриса Катерина Шпица считает, что сегодня глубина не в моде, и по-настоящему талантливые люди не могут добиться популярности.

Звезда театра и кино Катерина Шпица не только талантливо воплощает своих персонажей на сцене и экране, актриса еще и блестяще поет.

Между тем, по признанию Катерины Шпицы, она никогда даже не задумывалась над тем, чтобы начать покорять музыкальный олимп.

«Я иногда занимаюсь вокалом для души. У меня есть педагог. Но стать певицей, что для меня значит превратить это в дополнительный источник дохода, я не хочу. Зачем? Мне хотелось бы изредка своим голосом дарить людям удовольствие и радость», — поделилась Катерина Шпица.

Звезда добавила, что всегда недолюбливала шоу-бизнес, полагая, что по-настоящему глубокие и талантливые люди не могут там задержаться и выжить.

«Я знаю много талантливых людей, которые могли бы влиять на умы и души, которые так красиво поют, но они непопулярны. Глубина не в моде. На слуху — фастфуд соцсетей. Я не испытываю большого уважения к тому, как в шоу-бизнесе все организовано и кого делают кумирами», — цитирует Катерину Шпицу Cosmopolitan.

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