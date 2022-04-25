Как родственники Евгения Дятлова узнали его в костюме Мухомора

На НТВ продолжается популярный проект «Маска», в котором звезды прячутся в костюмы каких-либо персонажей, а зрители и жюри должны их разгадать. В минувшее воскресенье разоблачили актера Евгения Дятлова, он прятался в маске харизматичного Мухомора.

«Мне часто звонили ребята знакомые и спрашивали: «Мухомор — это ты или нет?» Кто-то узнал меня по подергиванию плеч, когда Мухомор смеялся. Кто-то обратил внимание на походку. Но я всем отвечал, что это не я», — рассказал Дятлов Teleprogramma.pro.

Кстати, актеру предлагали разные костюмы продюсеры проекта. Например, Улитки и Муравья.

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