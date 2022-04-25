«Я ж не мальчик»: какие костюмы Евгению Дятлову предлагали, кроме «Мухомора»

В минувшее воскресенье шоу «Маска» покинул Мухомор. В этом костюме прятался известный актер Евгений Дятлов. Нашим журналистам артист рассказал, что помимо этой маски продюсеры проекта предлагали ему другие амплуа.

«Мне предложили на выбор несколько эскизов. Среди них запомнился костюм Улитки — огромный такой, с домиком на колесиках. Я сначала хотел выбрать этот неповоротливый образ, потому что в нем затруднительно танцевать. Подумалось: «Ну куда мне плясать, я ж уже не мальчик». Еще был костюм Муравья, но он сидел плотно по фигуре, к такому надо было бы отдельно готовиться. И вдруг увидел Мухомора, он мне очень понравился», — рассказал Дятлов Teleprogramma.pro.

Актер сразу согласился участвовать в шоу, как только ему предложили. Он признался, что ему очень понравился Стас Пьеха в костюме Неваляшки. И он решил тоже поэкспериментировать.

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