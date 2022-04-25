«Мне надоело ходить бобылем!»: Киркоров сделал важное заявление о переменах в личной жизни на шоу «Маска»

Известный певец и председатель судейской коллегии шоу «Маска» телеканала НТВ Филипп Киркоров на протяжении трех сезонов проекта признается, что ему надоела холостяцкая жизнь.

В эфирах шоу «Маска» Киркоров то и дело вспоминает о том, с кем из певиц у него были романы. По признанию Филиппа Киркорова, он до сих пор надеется, что еще будет счастлив в семейной жизни. На пороге своего 55-летия Киркоров заявил, что устал быть холостяком.

Он сделал очередное признание о желании изменить свой матримониальный статус во втором полуфинале шоу «Маска», когда на сцену вышла Пчела.

«Если честно, становится немножко грустно, потому что наша сказка подходит к концу. Вы перестанете меня хвалить…» — сказала Пчела со сцены, обращаясь к членам жюри «Маски». «Нет, Жужелица моя, нет встреч без расставаний. А если Жужелица окажется той самой… Кто знает, чем может окончиться этот проект. Может, новым большим ульем с большим количеством меда. Я лично не против. Мне надоело ходить бобылем. А ты мне нравишься с каждым разом все больше и больше. О, моя Жужелица», — признался Филипп Киркоров.

Регина Тодоренко подлила масла в огонь, заявив, что по ее данным, Пчела пришла на «Маску» не просто так. Она тоже неравнодушна к Филиппу Киркорову.

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