«Я вернулась»: Макеева объявила об изменениях в своей жизни

Накануне Анастасия Макеева объявила, что впервые в жизни держала пост, благодаря которому сбросила шесть лишних килограммов. Теперь же актриса заявила, что в полной мере возвращается во все соцсети, но только с одним условием. Отныне там больше не будет негативных публикаций и комментариев.

«Я вернулась в соцсети. Но там будет только творчество и рабочие моменты. Вы будете видеть разный контент. Просто меня закидали различными предложениями с просьбой вернуться. Все негативное мы почистили, пусть будет только позитив, пусть будет только радость», — сказала Макеева.

больше по теме Счастливы вместе: Макеева показала трогательные снимки с прогулки с мужем Кадрами актриса поделилась в телеграм-канале.

Напомним, некоторое время назад Макеева передавала ведение своей страницы помощнице Нике Вершининой, которая взяла на себя ответственность разоблачить бывшую жену Романа Малькова.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.