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«Я вернулась»: Макеева объявила об изменениях в своей жизни

Актриса решила в полном объеме вновь вести свои соцсети.

«Я вернулась»: Макеева объявила об изменениях в своей жизни
Анастасия Макеева. Фото: соцсети

Накануне Анастасия Макеева объявила, что впервые в жизни держала пост, благодаря которому сбросила шесть лишних килограммов. Теперь же актриса заявила, что в полной мере возвращается во все соцсети, но только с одним условием. Отныне там больше не будет негативных публикаций и комментариев.

Анастасия Макеева и Роман Мальков
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

«Я вернулась в соцсети. Но там будет только творчество и рабочие моменты. Вы будете видеть разный контент. Просто меня закидали различными предложениями с просьбой вернуться. Все негативное мы почистили, пусть будет только позитив, пусть будет только радость», — сказала Макеева.

Анастасия Макеева и Роман Мальков
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

Напомним, некоторое время назад Макеева передавала ведение своей страницы помощнице Нике Вершининой, которая взяла на себя ответственность разоблачить бывшую жену Романа Малькова.

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