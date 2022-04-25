Училась в престижном вузе, сыграла в фильме с Найтли: как складывалась жизнь дочери Лепса в США

Инга Лепсверидзе, которой 37 лет, недавно вышла замуж.

Дочь музыканта Григория Лепса от первого брака 37-летняя Инга Лепсверидзе несколько дней назад вышла замуж. Ее избранником стал 31-летний режиссер Михаил Плутахин.

Об избраннике Инги известно, что он окончил Школу-студию МХАТ. Что касается Инги, то она несколько лет училась в США. Окончила в Америке престижную Академию драматических искусств.

Инга Лепсверидзе пробовала построить успешную карьеру за рубежом. Она снималась в короткометражках, а также у нее были эпизоды в голливудских фильмах.

Наверное, самая известная картина с ее участием — фильм «Анна Каренина». В главной роли в нем сыграла Кира Найтли. Инге досталась небольшая роль. После она решила вернуться в Россию.

Добавим, что Инга Лепсверидзе прекрасно поет. Она принимала участие в отборочных турах шоу «Голос», сообщает МК.ru.

Напомним, что Инга Лепсверидзе появилась на свет в 1984 году. Ее матерью является первая жена музыканта Светлана Дубинская.

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